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Лавров призвал Норвегию содействовать нормализации диалога между Россией и НАТО

Глава МИД России также подчеркнул, что границу между двумя странами можно назвать "самой мирной" в Европе

КИРКЕНЕС /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу завершил визит в Киркенес.

Центральной частью программы главы МИД РФ стали торжества, посвященных 75-летию освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистской оккупации. Нынешняя поездка в Киркенес стала для российского министра уже третьей. В последний раз Лавров побывал здесь в 2014 году для участия в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине освобождения от фашистов.

В торжествах в Киркенесе принимали участие король Норвегии Харальд V, премьер-министр Эрна Сульберг. Однако российскую делегацию во главе с министром иностранных дел России и сопровождавших его журналистов потрясли отнюдь не масштабы праздничных мероприятий, а душевность и искренность, с которой норвежцы вспоминали и чествовали героев Второй мировой войны.

Граница мира

Кроме участия в праздничных мероприятиях, Лавров провел обстоятельные переговоры со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в музее приграничья. До начала переговоров министры открыли выставку старинных карт, посвященную 70-летию Договора СССР и Норвегии о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Лавров подчеркнул, что границу между Россией и Норвегией можно назвать "самой мирной" в Европе. Глава норвежского дипведомства в свою очередь подарила российскому коллеге фотографию, которая буквально подтверждает его слова: на ней запечатлены российские и норвежские пограничники, пожимающие руки через границу.

Посредник с НАТО

Министры обсудили ситуацию на севере Европы, в частности повышение активности НАТО на территории Норвегии. Лавров указал, что не видит в Норвегии угрозу безопасности, но Москва вынуждена учитывать деятельность альянса на территории королевства в своем военном планировании.

Глава МИД Норвегии подтвердила в свою очередь, что базовая политика королевства (неразмещение иностранных военных баз в мирное время - прим. ТАСС) в полной мере сохраняет актуальность. Укреплению же доверия должны способствовать возобновившиеся в этом году контакты по линии министерств обороны России и Норвегии, указал российский министр.

Выступая на торжественном обеде, Лавров напомнил о давних традициях норвежской дипломатии и предложил Осло инициировать нормализацию диалога между Россией и НАТО. "Венесуэла (Норвегия посредничает на переговорах между Каракасом и венесуэльской оппозицией - прим. ТАСС) важна, но Европа ближе", - заметил с улыбкой министр.

Сирийские зоны

На пресс-конференции Лавров сообщил, что проинформировал норвежскую коллегу о реализации совместного меморандума с Турцией. На просьбу прокомментировать предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии министр напомнил, что существуют уже "российско-турецкие договоренности, поддержанные и Дамаском, и курдами". "Если уже речь пошла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу (создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии - прим. ТАСС), то, конечно, эта идея ничего хорошего в себе не таит и не нужно от добра искать добра", - заявил он.

Возвращение Берга

В Киркенесе главу российского дипведомства буквально атаковали норвежские журналисты с вопросом о судьбе осужденного в России за шпионаж Фруде Берга. По словам Лаврова, Берг сможет вернуться на родину, "как только его прошение о помиловании будет рассмотрено".

Между тем, как подчеркнул глава МИД РФ, "шпионская тема" на отношения двух стран никак не влияет.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
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