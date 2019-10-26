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Посольство России осудило вандализм в отношении памятника воинам-освободителям в Риге

В диппредставительстве отметили, что расценивают это деяние как "недопустимое и исключительно кощунственное"

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии назвало кощунством факт вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков в субботу.

"Сегодня был осквернен памятник воинам-освободителям Риги и Латвии, - говорится в сообщении диппредставительства. - Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, - священна".

"Такой вандализм - прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве "оккупантов", - добавило посольство. - Произошедшее лишь подтверждает, что подобная риторика находит отклик только среди тех, кто готов опуститься до столь низкого поступка. Призываем латвийскую сторону в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов".

Агентство LETA ранее в субботу сообщило, что вандалы осквернили памятник воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. По его информации, неизвестные нанесли на памятник надпись "оккупанты" на латышском языке.

Как сообщила агентству специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите, ведомство не располагает информацией о данном нарушении и займется выяснением обстоятельств.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.

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ЛатвияРоссия
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