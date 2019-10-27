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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Эксперт: Трамп хочет "красиво" подать уход США из Сирии, заявляя о ликвидации аль-Багдади

Информация о ликвидации главаря ИГ верна "процентов на 99", отметил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади призвано продемонстрировать "красивое завершение" американского присутствия в Сирии. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"В некотором смысле это можно назвать красивым завершением [американского присутствия в Сирии]. Это существенно для отношения ко всей этой истории американского общественного мнения. <...> Я думаю, что американцы были в этом крайне заинтересованы", - отметил Быстрицкий.

Эксперт обратил внимание, что, объявляя о ликвидации аль-Багдади, Трамп заявил о координации с Россией, которая, по его словам, открыла для американских военных воздушное пространство над Сирией. "В данном случае, я думаю, имеют место определенные консультации, которые позволяют в случае необходимости участникам конфликта - и России, и США, и Турции, даже Сирии - действовать более-менее согласовано, совершать определенные действия, которые позволяют как-то ограничивать или уничтожать террористов", - пояснил аналитик.

По его мнению, информация о ликвидации главаря террористов верна "процентов на 99", однако "на Ближнем Востоке ничего окончательным считать нельзя".

Ранее в воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ погибло множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ усомнились в реальности проведенной операции, заявив, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАСирияРоссияТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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