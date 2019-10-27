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Выход США и России из ДРСМД

Антонов: размещение РСМД в Европе потребует от России новых ответных действий

Посол России в США напомнил о важности моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Появление ракет средней и меньшей дальности в Европе является главной опасностью распада Договора о РСМД. В ситуации развертывания таких вооружений в Европе РФ будет вынуждена принять дополнительные меры, заявил посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

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"Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности - это появление такого класса ракет на территории европейских государств. Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х. И тогда это будет совершенно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий. Вот почему сегодня столь важен мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Договор о РСМД "касается в первую очередь безопасности союзников США и самих США". "То, что мы наблюдаем сегодня в системе контроля над вооружениями - это ситуация разрушения всего того, что было наработано СССР, США, а потом Россией за последние 50 лет", - добавил Антонов.

Теги
Антонов, Анатолий ИвановичВыход США и России из ДРСМД
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