Грушко: США разворачивает разработку крылатых ракет, что вызывает озабоченность РФ

Военная операция Турции на севере Сирии

В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии

По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, стороны наладили тесное сотрудничество как на земле, так и по политическим каналам

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