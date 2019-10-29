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Грушко: США разворачивает разработку крылатых ракет, что вызывает озабоченность РФ

РФ видит, как США разворачивает разработку крылатых ракет, что вызывает озабоченность - Грушко.

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Военная операция Турции на севере Сирии
В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии
По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, стороны наладили тесное сотрудничество как на земле, так и по политическим каналам
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