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Главой администрации Тулы избрали Дмитрия Миляева

Ранее он занимал должность первого заместителя главы городской администрации

ТУЛА, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Тульской городской думы в среду на заседании по итогам прошедшего конкурса избрали на пост сити-менеджера Тулы 44-летнего Дмитрия Миляева. Его кандидатура поддержана единогласно, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

Должность главы администрации Тулы стала вакантной 20 сентября, когда занимавший ее с октября 2014 года 51-летний Евгений Авилов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Также он отказался от мандата депутата Тульской городской думы, куда был избран 8 сентября. Итоги конкурса на замещение вакантной должности подвели 29 октября, на рассмотрение депутатов гордумы были предложены кандидатуры Дмитрия Миляева и начальника главного управления администрации по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова.

"Голосование проводилось альтернативное - по двум кандидатурам. Назначение на должность главы администрации Тулы Дмитрия Миляева поддержано единогласно, за него проголосовал 31 депутат. Планируется, что контракт с Миляевым будет заключен завтра, 31 октября", - сказал собеседник агентства.

В Туле действует "двуглавая" система управления: глава муниципального образования города Тулы (мэр) и глава администрации (сити-менеджер). Глава города - высшее должностное лицо муниципального образования, избирается из числа депутатов Тульской гордумы, является ее председателем. Сити-менеджер назначается по результатам конкурса, контракт заключаются на срок полномочий гордумы.

Дмитрий Миляев родился в 1975 году, окончил Тульский государственный педагогический университет, Московский государственный открытый педагогический университет. Работал на различных, в том числе, руководящих должностях на тульских предприятиях, в августе 2014 года возглавил Министерство сельского хозяйства Тульской области, затем стал заместителем председателя правительства региона. В сентябре 2019 года назначен первым заместителем главы администрации Тулы.

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РоссияТульская область
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