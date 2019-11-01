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Лавров призвал не допустить обострения в Сирии из-за курдского вопроса

Как отметил глава МИД РФ, никто не хочет, чтобы курды чувствовали себя "людьми второго сорта"

ТАСС, 1 ноября. Курдский вопрос в Сирии не должен обострить напряженность в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Курды живут и в Ираке, и в Иране, и, конечно, огромное количество курдов живет в Турции. И никто не хочет, чтобы этот регион "взорвался" из-за напряжения вокруг курдской проблемы, никто не хочет, чтобы курды испытывали ощущение, что они люди второго сорта", - сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что проблема курдов в Сирии - это "проблема, от которой никуда не уйти". "Она [проблема] стоит более широко, нежели только в преломлении сирийскому кризису", - добавил Лавров.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. Эти миссии, как ожидается, начнутся в пятницу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИракСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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