Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Захарова указала, что министерство иностранных дел предоставило NYT информацию о том, как на самом деле разворачивалась ситуация с "задержкой" вылета. "Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут. Несмотря на это, американское издание намерено скрыло от аудитории изложенную в комментарии министерства хронологию событий, предоставив искаженную версию событий, не приводя при этом ссылки на факты", - написала Захарова в Facebook.

В комментарии МИД РФ, предоставленном изданию до публикации, говорилось о том, что "за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже". Российская сторона сделала все, чтобы минимизировать задержку, которая была вызвана неправильно оформленными документами прилетевших спецбортом иностранных врачей - их перевозчик ошибочно включил в состав экипажа. На исправление документов ушло 20 минут. Но это не задержало посадку: она началась за 40 минут до взлета.

"Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде", - подчеркнула Захарова.

Материал NYT

Газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов, выступила в субботу с утверждением, что российские власти в августе без конкретной причины на несколько часов задержали отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США. Материал об этом опубликован в субботу на сайте издания, несмотря на то, что российский МИД дал изданию исчерпывающие разъяснения, опровергающие версию о задержке рейса.

Издание скрыло содержавшуюся в комментарии МИД РФ информацию о том, что самолет с дипломатом вылетел на пять минут раньше заявленного времени, "что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной", отметила Захарова. "Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника", - подчеркнула представитель министерства.

Ответ МИД

Захарова также разместила на своей странице текст комментария ведомства, направленного в ответ на запрос газеты 11 октября. "Взлет осуществлен на пять минут раньше времени, указанного в заявке. Изложенные факты наглядно свидетельствуют, что российские власти каких-либо препон вылету американского дипломата не создавали. Более того, оказывали ему всяческое содействие в сложившейся гуманитарной ситуации. Таким образом, оснований для претензий к действиям аэропортовых служб нет", - говорится в документе.

"Дополнительно информируем, что болезнь американского дипломата оказалась нетяжелой. Он давно поправился и вернулся к месту своей работы в Москве", - отметили в комментарии МИД РФ.

Пример США

В комментарии изданию МИД РФ также напомнил об одном из случаев, связанных с необходимостью доставить из США лекарства для бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

"Из России на эти цели были переведены деньги. Когда российский дипломат пришел за лекарством в аптеку, имея все необходимые документы, его задержали представители спецслужб США. Деньги изъяли. Лекарство доставили в Россию только после того, как решению вопроса подключился в то время госсекретарь США Джон Керри. Но время было потеряно", - указали в министерстве.