Путин ратифицировал протокол о выплате пенсий жителям Болгарии за стаж в России и РСФСР

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с изменениями в договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении, по которому российские пенсии жителям этой страны будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен в феврале 2009 года. При этом протокол, подписанный в Софии 4 марта 2019 года, призван учесть произошедшие с тех пор изменения в пенсионном законодательстве обоих государств.

Нормы, касающиеся вопросов определения права на пенсию и исчисления размера пенсии, излагаются в новой редакции. Документ предусматривает, что российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа, "когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР". В настоящее время этот механизм не предусмотрен.

В то же время, при определении права на российскую пенсию будут учитываться только периоды работы на территории Российской Федерации и РСФСР, периоды работы в бывших союзных республиках или в странах дальнего зарубежья браться в расчет не будут. На сегодняшний день это требование в российско-болгарском договоре не конкретизировано. Протоколом устанавливается положение, согласно которому пенсия выплачивается той страной, где проживает гражданин, при условии неполучения выплаты по законодательству второй страны.

Как ранее пояснял заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, после одобрения закона более чем 1,3 тыс. человек получат право на пенсию, которого у них до этого не было. По его словам, расходы на эти цели на 2019 год составляют 38,2 млн рублей, к 2024 году возрастут до 39,5 млн рублей.