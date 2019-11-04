Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин ратифицировал протокол о выплате пенсий жителям Болгарии за стаж в России и РСФСР

Согласно документу, российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с изменениями в договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении, по которому российские пенсии жителям этой страны будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен в феврале 2009 года. При этом протокол, подписанный в Софии 4 марта 2019 года, призван учесть произошедшие с тех пор изменения в пенсионном законодательстве обоих государств.

Нормы, касающиеся вопросов определения права на пенсию и исчисления размера пенсии, излагаются в новой редакции. Документ предусматривает, что российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа, "когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР". В настоящее время этот механизм не предусмотрен.

В то же время, при определении права на российскую пенсию будут учитываться только периоды работы на территории Российской Федерации и РСФСР, периоды работы в бывших союзных республиках или в странах дальнего зарубежья браться в расчет не будут. На сегодняшний день это требование в российско-болгарском договоре не конкретизировано. Протоколом устанавливается положение, согласно которому пенсия выплачивается той страной, где проживает гражданин, при условии неполучения выплаты по законодательству второй страны.

Как ранее пояснял заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, после одобрения закона более чем 1,3 тыс. человек получат право на пенсию, которого у них до этого не было. По его словам, расходы на эти цели на 2019 год составляют 38,2 млн рублей, к 2024 году возрастут до 39,5 млн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБолгарияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин ратифицировал протокол к соглашению России и ОДКБ о секретариате организации
Согласно документу, перечень терминов второго протокола дополняется термином "заместитель генерального секретаря"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС