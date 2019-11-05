Песков назвал темой МИД возвращение украинских кораблей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тема возвращения из России на Украину кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе, должна обсуждаться по дипломатическим каналам, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все [возвращение кораблей и соответствующие условия] - тема для обсуждения по дипломатическим каналам", - сказал журналистам во вторник представитель Кремля. Он рекомендовал обращаться по этому вопросу за разъяснениями в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев вновь направил в РФ ноту с требованием указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди обмениваемых лиц были и 24 украинских моряка.

В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое отправило корабли ВМС в Керченский пролив.