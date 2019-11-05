Лавров не видит оснований для вопросов в связи с присутствием РФ на Африканском континенте

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия не видит легитимных и моральных оснований для каких-либо вопросов в связи с развитием сотрудничества между Россией и странами Африки. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с бурундийским коллегой Эзекиелом Нибигирой.

"Когда мы обоюдно, с африканскими коллегами, хотим продолжать наше сотрудничество, я не вижу каких-либо легитимных и моральных оснований для кого бы то ни было задаваться некими вопросами по этому поводу", - сказал глава российского дипведомства, комментируя настороженную реакцию в западной прессе на саммит Россия - Африка и опасения по поводу усиления присутствия РФ на Африканском континенте.

Глава МИД Бурунди в свою очередь подчеркнул, что страна доверяет России. "У нас нет никаких сложностей в связи с присутствием России в нашей стране", - добавил Нибигира.

Саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.