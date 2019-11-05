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Рябков: Россия считает, что надо сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что такая позиция Москвы неоднократно формулировалась в контактах с США

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия считает важным на нынешнем этапе сконцентрироваться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил ТАСС во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что США стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, еще некоторыми странами

"Позиция российской стороны в пользу продления ДСНВ давно и хорошо известна, - сказал Рябков. - Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения".

Рябков заявил , что Россия считает важным, чтобы в гипотетических переговорах о контроле над вооружениями участвовали бы союзники США с ядерным потенциалом - Великобритания и Франция. 

"Если же вести речь о подключении других государств, то для Москвы существенное значение имело бы участие в таких гипотетических переговорах также ближайших союзников США, обладающих ядерным потенциалом, а именно - Великобритании и Франции", - сказал замглавы МИД РФ.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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