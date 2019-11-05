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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред России призвал США не разрушать ядерную сделку с Ираном

Вашингтон должен прекратить попытки ввести незаконное нефтяное эмбарго против Тегерана, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Ради спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана США должны прекратить попытки ввести незаконное нефтяное эмбарго против этой страны. С таким заявлением выступил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с объявленным Ираном намерением приступить к четвертому этапу отклонения от СВПД.

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"Для сохранения СВПД все участники должны выполнить свои обязательства - ядерные и экономические. США, в свою очередь, должны хотя бы прекратить <...> незаконные попытки ввести нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать", - написал Ульянов в Twitter.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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