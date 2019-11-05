Постпред России призвал США не разрушать ядерную сделку с Ираном

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Ради спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана США должны прекратить попытки ввести незаконное нефтяное эмбарго против этой страны. С таким заявлением выступил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с объявленным Ираном намерением приступить к четвертому этапу отклонения от СВПД.