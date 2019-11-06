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Захарова: британцы не дали визу дипломату РФ для участия в конференции по СМИ в сентябре

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что заместителю директора департамента информации и печати ведомства Максиму Буякевичу вернули паспорт без визы через неделю после начала конференции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заявление посольства Великобритании в Москве об отсутствии препятствий для российских представителей, которые должны были участвовать в конференции по СМИ в Лондоне в сентябре, является фейком, потому что дипломату РФ не дали визу. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Посольство Великобритании в Москве выпустило соответствующий комментарий, где говорится, что они хотят поправить российского министра [Сергея Лаврова] и сказать, что российские СМИ получили аккредитацию и приняли участие в лондонской конференции, и перечислили их; не были аккредитованы RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации, и третье, представитель посольства России в Лондоне получил аккредитацию в конференции, но не воспользовался ей. Это фейк".

Захарова отметила, что представитель посольства РФ в Лондоне не должен был участвовать в конференции. В конференции должен был принять участие заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич, которые отвечает за вопросы международного взаимодействия. "Он не получил визу ни до конференции, ни на следующий день после ее начала, ни через два дня, - пояснила она. - Ему вернули паспорт только через неделю, и без визы".

Ранее Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий" подверг критике отказ в аккредитации на прошедшую в сентябре британскую конференцию журналистов RT и Sputnik.

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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