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В МИД заявили, что РФ продолжит поддерживать Кубу в преодолении санкционного давления США

В ведомстве подчеркнули, что острову будет предоставлена экономическая и гуманитарная помощь

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва продолжит оказывать поддержку Кубе в преодолении ограничений из-за санкций США с помощью широкого экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Ранее в четверг Генассамблея ООН в 28-й раз проголосовала в поддержку резолюции с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, что, как отметили в российском дипведомстве, демонстрирует "широкое единство в осуждении введенной США незаконной блокады Кубы в нарушение норм международного права и Устава ООН".

"Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы", - подчеркнули в министерстве.

В декабре 2014 года занимавший в тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В 2016 году в период нормализации американо-кубинских отношений Вашингтон впервые воздержался при голосовании по резолюции.

Однако сближение двух стран приостановилось после того, как США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Теги
СШАКубаРоссия
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