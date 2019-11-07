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В Третьем комитете ГА ООН делегат России осудил героизацию нацизма

При этом представители США и Украины считают, что проект резолюции якобы не имеет ничего общего с борьбой с нацизмом

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми и кощунственными попытки оправдания и героизации нацизма и призывает противодействовать им на всех уровнях. Об этом заявил в четверг директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов на заседании Третьего комитета ГА ООН, где рассматривался российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"В 1945 году создатели ООН были убеждены, что нацистская идеология, основанная на теории расового превосходства, навсегда стала достоянием истории, - отметил он. - Этому способствовали решения Нюрнбергского трибунала, который определенно и недвусмысленно осудил преступления тех, кто своими действиями попирал права, свободы и достоинство личности, отрицал принцип равенства людей вне зависимости от расовой, этнической, религиозной или языковой принадлежности. Однако до сих пор находятся те, кто в угоду собственным политическим конъюнктурным интересам пытается пересмотреть решения трибунала, фальсифицировать историю, доказать, что идеология национал-социализма имела право на существование, а деяния нацистов и тех, кто с ними сотрудничал, были продиктованы некими высшими соображениями. Мы считаем такой подход недопустимым и откровенно кощунственным".

Российский дипломат подчеркнул, что в проекте резолюции речь идет о "современных и очень опасных тенденциях: которым необходимо противодействовать как на национальном, так и на международном уровнях".

Со своей стороны представитель США утверждал, что в резолюции "предприняты попытки легализовать долгосрочные усилия Российской Федерации по дезинформации в отношении соседних государств под прикрытием сдерживания и борьбы с нацизмом". "США и наши демократические союзники внесли решительный вклад в победу над нацистской Германией, - продолжал он. - Мы осуждаем героизацию нацизма во всех современных формах. Мы делаем это при соблюдении наших обязательств в отношении обеспечения свободы мнений". Он напомнил, что США "голосуют против этой резолюции с 2005 года" и призвал другие государства поступить так же.

Представитель Украины в свою очередь утверждал, что проект резолюции якобы "не имеет ничего общего с борьбой с нацизмом и неонацизмом". "Авторы резолюции манипулируют историей для достижения своих агрессивно-политических интересов", - заявил он, добавив, что Украина "осуждает циничные попытки Российской Федерации предстать в качестве поборника борьбы с нацизмом и неонацизмом". "Учитывая пропагандистский характер этой резолюции, Украина проголосует против и призывает все остальные страны сделать то же самое", - отметил он в заключение.

Резолюция была принята 121 голосом при 55 воздержавшихся и двух голосах против.

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УкраинаСШАРоссия
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