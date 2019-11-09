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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков обсудил с замглавы МИД Ирана сокращение обязательств по ядерной сделке

Спасти соглашение гораздо сложнее, чем раньше, отметил Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи четвертый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке. Встреча прошла в субботу на полях Московской конференции по нераспространению.

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"Россия всегда поддерживала ядерную сделку и наши двусторонние консультации были продуктивными", - приводит слова Арагчи телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "в данный момент спасти соглашение гораздо сложнее, чем раньше".

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Конференция по нераспространению проходит в Москве 7 - 9 ноября. Она проводится российской неправительственной организацией "Центр энергетики и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москву приехало около 250 экспертов из 40 стран мира и профильных международных организаций.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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