Участники конференции по нераспространению ядерного оружия обсудили кризисы и надежды

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Участники Московской конференции по нераспространению ядерного оружия в первый день ее работы отметили нарастание опасных тенденций в сфере контроля над ядерными вооружениями, но при этом предложили пути выхода из нынешней сложной ситуации.

Проблем много - это крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), туманные перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сложная ситуация вокруг иранской ядерной сделки и пробуксовка диалога между Пхеньяном и Вашингтоном по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, как подчеркивали выступающие, надежда есть, и она заключается, прежде всего, в диалоге и выстраивании атмосферы доверия.

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Московская конференция по нераспространению впервые прошла в 2010 году. Потом участники собирались в 2012, 2014 и 2017 годах. Организатор конференции - "Центр энергетики и безопасности" - всегда стремится представить на площадке мероприятия различные точки зрения. Однако в этом году наблюдался очевидный дисбаланс позиций. Спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Марк Лэмберт прибыл в Москву для участия в конференции, провел консультации в МИД РФ, но на самом мероприятии не выступил. На сессии, посвященной денуклеаризации Корейского полуострова, выступали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, но не было представителя Республики Корея, хотя спецпредставитель этой страны по вопросам мира и безопасности также прибыл в Москву.

Диалог с Западом все же удался благодаря экспертам из европейских стран и США, которые задавали дипломатам из России, Ирана и КНДР острые вопросы. Однако российские вопросы относительно проблем, стоящих перед режимом нераспространения оружия массового уничтожения, в значительной части остались без ответа.

Участие в работе Московской конференции высокопоставленных дипломатов, политиков и авторитетных экспертов из ряда стран всегда вызывает повышенный интерес у представителей СМИ. В этом году участниками первого дня дискуссий стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су и многие другие. Поэтому не удивительно, что журналисты начали заполнять фойе столичной гостиницы Lotte Plaza с раннего утра.

Однако пообщаться со спикерами в кулуарах конференции оказалось не так просто - на первые 10 минут заседания организаторы допускали только фотографов и операторов, в то время как остальные журналисты оставались в небольшой пресс-комнате. В предыдущие годы представители СМИ могли постоянно находиться в зале пленарных сессий и свободно общаться с участниками. Теперь же в перерывах между дискуссиями журналистов и спикеров отдаляли друг от друга рамки металлоискателей и множество табличек с просьбой не заходить за обозначенную линию, за чем строго следили организаторы мероприятия.

Примечательно, что и сами участники конференции словно избегали общения с прессой: так, представитель США Марк Лэмберт не проронил ни слова, когда толпа журналистов, выкрикивающих один вопрос за другим, провожала его в коридоре до лифта, а делегация из Пхеньяна, в первую половину дня демонстрировавшая знаками, что не дает комментариев, ближе к вечеру разворачивалась в противоположную сторону лишь при появлении в их роле зрения камер. Впрочем, Чо Чхоль Су, в отличие от Лэмберта, позднее выступил на панельной сессии.

Ядерная беллетристика

Главным событием первого дня работы конференции стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства вновь обратил внимание на то, что американцы, несмотря на многочисленные предложения российских коллег, не стали предоставлять доказательства развертывания Россией ракет средней дальности. Ситуация усугубляется тем, что страны НАТО дали явно понять, что не намерены присоединяться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, несмотря на то, что президент России Владимир Путин разослал лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихокеанского региона личные послания с соответствующим призывом. При этом РФ готова к любому развитию событий и способна дать адекватный ответ на действия противоположной стороны.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [РФ Владимир] Путин, будем поступать зеркально", - отметил министр и подчеркнул, что пока Москва будет воздерживаться от размещения ракетных систем этих классов, чтобы развитие событий в сфере стратегической стабильности не стало непредсказуемым.

Если надежды на воскрешение ДРСМД уже нет, то Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохранить, по мнению России, еще можно. "Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД, создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и добросовестного выполнения в установленные сроки, - отметил глава МИД РФ, выразив надежду, что страны - участницы договора проявят ответственность и не станут руководствоваться конъюнктурными интересами. - Поддерживаем соответствующие усилия европейцев, но, к сожалению, они пока не дают результатов".

Лавров также указал на необходимость обеспечения режима нераспространения на Ближнем Востоке. Большие надежды Москва возлагает на конференцию по созданию в этом регионе зоны, свободной от ядерного оружия, рассчитывая, что эта инициатива позволит разрядить сложившуюся напряженность.

МИД РФ также ведет работу по укреплению режима нераспространения еще в одном регионе - в Северо-Восточной Азии. Российские и китайские дипломаты разработали план урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР на основе принципа встречных шагов, а заинтересованные страны начали рассмотрение инициативы. Подход РФ и КНР, в частности, предполагает, что США в соответствии с вышеназванным принципом должны что-то предложить КНДР, а не ставить условием, что снятие санкций с азиатской страны начнется только после того, как та уничтожит все объекты, связанные с производством ядерного оружия.

В то же время Лавров не верит, что на сегодняшний день отказ от ядерного оружия возможен в глобальном масштабе, подобные идеи он считает не чем иным как "белетристикой". Сама Россия, учитывая нынешние реалии, не будет вести переговоры о присоединению к Договору о запрещении ядерного оружия. "Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена присоединяться этому договору [о запрещении ядерного оружия], - отметил он. - Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

Туманное будущее

Ряд положений выступления российского министра получил развитие в заявлениях его заместителя Сергея Рябкова. Высокопоставленный дипломат призвал Вашингтон изменить решение не добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и выразил тревогу по поводу будущего режима нераспространения и контроля над вооружением, которое, по его словам, становится все более неопределенным.

Кроме того, замминистра затронул ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Рябков выразил обеспокоенность России ситуацией относительно перспектив договора о СНВ, и отметил, что в Вашингтоне явным образом игнорируют эти озабоченности. "Все это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД", - указал Рябков.

Отвечая на вопрос о перспективах создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке, замглавы МИД РФ указал, что Вашингтон закулисно работает против проведения намеченной на 18-22 ноября конференции по этой проблематике, что вызывает сожаление. Кроме того, Рябков призвал страны, "которые могут сейчас взвешивать вопрос о целесообразности участия в этом мероприятии <...>, отбросить конъюнктурные текущие соображения и включиться в процесс, старт, которому будет дан 18 ноября".

Представители прессы также не упустили возможность спросить и о кандидате на пост посла США в РФ Джоне Салливане. По словам Рябкова, в Москве рассчитывают, что в случае утверждения Салливана, он будет проводить линию, которая поможет вывести отношения России и США "на новый уровень из их нынешнего, крайне тяжелого состояния". Замминистра также рассказал, что общался с Салливаном в Женеве этим летом в ходе консультаций по стратегической стабильности. "Он произвел на меня самое благоприятное впечатление, очень знающий, глубокий человек, талантливый дипломат. У него есть бэкграунд в юридических фирмах и в разных важных звеньях предыдущих администраций США", - обратил внимание Рябков.

Кроме того, замминистра сообщил журналистам, что должного отклика со стороны Соединенных Штатов по вопросу запуска консультативного делового совета Россия - США пока нет.

От Пекина до Тегерана

"Критической" назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун. Как указал дипломат, стремление США к военному превосходству над Россией и Китаем создает риск начала новой гонки вооружений.

По оценке Фу Цуна, мерами, которые бы способствовали деэскалации обстановки, стали бы, в частности, прекращение развертывания США системы ПРО и продление договора СНВ. При этом он подчеркнул, что КНР не будет присоединяться к российско-американским переговорам по контролю над вооружениями до тех пор, пока ядерные арсеналы России и США превышают арсенал Китая. Однако, указал Фу Цун, Пекин ведет диалог с Вашингтоном по вопросам ядерной безопасности. Так, следующий раунд двусторонних консультаций состоится через месяц.

Весьма содержательным оказалось выступление директора департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, несмотря на традиционную закрытость Пхеньяна. Основным посылом его заявлений стало то, что КНДР готова продолжать диалог с США, хотя окно возможностей на фоне враждебных заявлений Вашингтона закрывается. По его словам, в Пхеньяне ждут конкретных шагов со стороны США до конца года. Дипломат подчеркнул, что КНДР со своей стороны делает все возможное, чтобы показать свою готовность и желание продвигаться по пути урегулирования отношений, однако "нельзя работать в одностороннем режиме". "Проблему односторонними мерами не решить. Мы должны видеть соответствующую реакцию со стороны США. Это позволит нам сформировать определенную уверенность и доверие".

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в дискуссиях на конференции участия не принимал, ограничившись лишь комментарием для ираноязычной прессы. По его словам, в доброй воле Ирана по сохранению ядерной сделки не может быть сомнений, но в Тегеране должны учитывать свои экономические интересы. По словам Арагчи, если Иран не сможет получить оговоренные в соглашении экономические преимущества, ему придется далее сокращать свои обязательства по сделке.