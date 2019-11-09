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Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума по Сирии

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили стремление и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, вопросы сирийского урегулирования. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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"В контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября, акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году. Кроме того, стороны приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета и отметили решающий вклад стран - гарантов астанинского процесса в подготовку этого мероприятия.

"Подтверждено стремление и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога", - говорится в сообщении.

Двусторонние отношения

Пресс-служба также сообщила, что Путин и Эрдоган также обсудили ключевые аспекты российско-турецких отношений. 

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", - отметили в Кремле.

Кроме того, сообщили там, в ходе разговора был согласован график предстоящих контактов на высшем уровне.

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что газ по первой нитке "Турецкого потока" пойдет по трубопроводу с 1 января 2020 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 ноября сообщил ТАСС, что точные сроки запуска "Турецкого потока" пока не определены.

В новость были внесены изменения (23:39 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичСирияТурцияГрецияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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