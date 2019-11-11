Косачев: неготовность оппозиции в Боливии идти по конституционному пути настораживает

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что заявивший о своей отставке президент Боливии Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути, однако, то, что это не устроило оппозицию, является, по его мнению, настораживающим фактом.

"Лихорадит Боливию - о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время, "чтобы боливийский народ демократическим путем избрал новое правительство". Однако оппозицию такой вариант не устроил, это, конечно же, факт настораживающий. Получается, Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом могут свидетельствовать о том, что другая сторона необязательно пойдет этим же путем", - написал Косачев в понедельник на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ключевой целью ухода лидера страны было желание остановить насилие. "Поэтому сейчас мяч на другой стороне, от ее действий будет зависеть то, можно ли будет охарактеризовать произошедшее как государственный переворот (а именно так события уже назвали на Кубе и в Венесуэле), или же ситуация вернется в конституционное русло", - отметил сенатор.

По его мнению, важную роль в том, как именно будут протекать выборы в стране и все сопутствующие им политические процессы в условиях кризиса, будет играть и позиция международных структур и внешних игроков. "Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции. Сообщают также, что Организация американских государств в воскресенье выпустила заявление, в котором рекомендовала аннулировать результат выборов 20 октября, так как там "были установлены серьезные нарушения в ходе голосования и подсчета голосов". Поэтому нейтральной обстановку вокруг Боливии сейчас точно не назовешь", - уверен глава международного комитета СФ.

Он пожелал боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. "Мы в свою очередь готовы к продолжению диалога с законными властями страны, в частности с новым составом парламента, когда он будет избран", - добавил Косачев.

Ситуация в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.