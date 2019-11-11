Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к Высшему Евразийскому экономическому совету

НУР-СУЛТАН, 11 ноября. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил подготовку к Высшему Евразийскому экономическому совету в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента Казахстана в понедельник.

"Во время разговора собеседники обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Назарбаев и Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.