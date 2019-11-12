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Выборы президента США - 2020

Лавров на Форуме мира пошутил, что Россия "решит проблему" с предстоящими выборами в США

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои выборы
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во вторник на российской сессии Парижского форума мира, с иронией ответил на вопрос о том, готовится ли Россия к выборам президента США в 2020 году.

"Не волнуйтесь, мы решим эту проблему", - сказал российский министр, вызвав улыбку у аудитории.

Последнее время США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в свои выборы. После этого ряд других стран также подхватил этот "тренд", утверждая, что Москва вмешивается то в одно, то в другое голосование.

Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова. Имя соперника нынешнего президента США Дональда Трампа станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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