Песков: Москва и Анкара могут оперативно согласовать телефонный разговор лидеров

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Дата телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Телефонный разговор с Эрдоганом согласовывается моментально, очень оперативно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры с российским лидером после двухдневного визита в США.

9 ноября Путин и Эрдоган также разговаривали по телефону.