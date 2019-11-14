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Политический кризис в Боливии
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Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация, когда власти нет совсем

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. РФ готова взаимодействовать с властями Боливии, которые придут к власти легитимным путем, и рассчитывает на встречный интерес к развитию отношений. Об этом заявил журналистам в четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

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"Мы надеемся, что кто бы ни пришел к власти в Боливии, интерес к развитию отношений с Россией сохранится, - сказал Путин. - Мы со своей стороны готовы сотрудничать с властями, которые получат легитимный мандат со стороны народа".

В Боливии возникла ситуация, когда власти нет совсем, заявил президент России Владимир Путин.

Он рассчитывает, что интерес к сотрудничеству с РФ в Боливии сохранится, кто бы ни пришел к власти в этой стране.

Глава государства надеется, что в странах Латинской Америки с кризисной ситуацией у политиков восторжествует здравый смысл.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБоливияРоссияПолитический кризис в Боливии
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