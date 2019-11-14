Рябков: вопрос о признании или непризнании РФ Аньес руководителем Боливии не ставится

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вопрос признания или непризнания Россией Жанин Аньес в качестве руководителя Боливии не ставится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос информационного агентства Prensa Latina о том, признают ли в России второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес временным президентом страны. Ответ высокопоставленного дипломата размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Вопрос выбора своих руководителей - внутреннее суверенное дело страны и ее народа, - сказал он. - Мы озабочены тем, что развитие предшествовавших событий характеризовалось существенными элементами государственного переворота. Сам Сенат не смог собрать кворум для избрания госпожи Аньес своим спикером. Соответственно, ее решение возглавить страну основывается на интерпретации положений конституции".

"Вместе с тем, если исходить из реальной ситуации, сложившейся в Боливии, понятно, что именно госпожа Аньес будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, - продолжил он. - Вопрос о нашем признании или непризнании ее в этом качестве не идет".

Рябков указал, что сейчас Боливии нужны спокойствие и инклюзивный мирный диалог. "Важно восстановить работу государственных институтов в конституционном поле, - отметил высокопоставленный дипломат. - Рассчитываем, что ответственный подход будет проявлен также всеми членами международного сообщества - как в латиноамериканском регионе, так и вовне его".

Замглавы МИД РФ отметил, что "Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке, включая Боливию, с которой нас связывают тесные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества".