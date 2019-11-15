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Нарышкин заявил, что знал о подготовке обмена осужденными за шпионаж с Литвой и Норвегией

Директор Службы внешней разведки России отметил, что если об этом сообщили СМИ, то, наверное, этому можно верить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин знал о подготовке обмена с Литвой ранее осужденными за разведывательную деятельность лицами и передаче российской стороной норвежца Фруде Берга, который был осужден в России за шпионаж. Об этом он сообщил в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Я знаю, что это готовилось. Но если средства массовой информации об этом сообщили, значит, наверное, этому можно верить", - сказал Нарышкин.

Ранее в пятницу об обмене сообщили официальные лица Норвегии и Литвы.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичЛитваНорвегияРоссия
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