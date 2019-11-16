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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Источник: предложение России по возвращению Украине задержанных кораблей остается в силе

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия намерена вернуть их до саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Переданные ранее Украине предложения по возвращению кораблей, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, остаются в силе. Об этом сообщил ТАСС в субботу дипломатический источник.

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"Несколько месяцев назад Россия по дипломатическим каналам передала украинской стороне предложения по возвращению и моряков, и кораблей, о чем было объявлено публично", - сказал собеседник агентства, отметив, что МИД РФ ранее неоднократно указывал, что "все это время предложения оставались в силе".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Россия намерена вернуть Украине задержанные во время инцидента в Керченском проливе корабли до саммита в "нормандском формате".

В пятницу Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) 9 декабря в Париже.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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