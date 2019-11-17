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Политический кризис в Боливии

Матвиенко: задача переходных властей Боливии - не допустить вмешательства извне

Председатель Совета Федерации считает, что нужно как можно быстрее обеспечить организацию прозрачных инклюзивных выборов

ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Задача переходных властей Боливии - обеспечить прозрачные выборы, не допустить хаоса в стране и внешнего вмешательства. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, на которой в том числе обсуждалась ситуация в Боливии.

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"Главное сейчас - не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны. Сегодня это переходные власти, это, что называется, временное правительство. И основная задача переходных властей - обеспечить как можно быстрее организацию прозрачных инклюзивных выборов, которые бы вызывали доверие у населения", - сказала Матвиенко журналистам.

"Еще очень важно - не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны", - добавила спикер Совфеда.

Она отметила, что ситуация в этой стране обсуждалась и с президентом Кубы, и с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. "Он в прекрасной боевой форме, с такой особой характерной для него энергетикой. Он, наверное, один из лучших в мире знатоков стран Латинской Америки, происходящих процессов. Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что на встрече с руководством Кубы собеседники выражали обеспокоенность в целом нестабильной ситуацией в Латиноамериканском регионе, что ушло то единство латиноамериканских государств, которое всегда было характерно для этого региона, и что это, безусловно, не способствует успешному развитию этих стран.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКубаРоссияДиас-Канель, МигельПолитический кризис в Боливии
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