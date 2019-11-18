Депутат Госдумы назвал передачу кораблей Киеву "уроком" дружбы и готовности к диалогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Передача военных кораблей Украине - еще один сигнал украинскому руководству, что Россия не является врагом и всегда готова идти на контакт в поиске справедливых решений, сообщил в понедельник ТАСС депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

В понедельник в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Для Киева передача кораблей должна послужить хорошим уроком, из которого новое руководство страны должно сделать как минимум два вывода. Первый - Россия не враг Украине и всегда готова идти на контакт в поиске справедливых решений. И второй - несмотря на всю доброжелательность России, идти на поводу у Вашингтона и быть пешкой в его провокациях Киеву не стоит", - сказал Козенко.

По его словам, Россия никогда не была заинтересована ни в украинских кораблях, ни в провокациях, устраиваемых Киевом в Черном море. В то же время, отметил депутат, расследование уголовного дела в отношении провокации в Керченском проливе необходимо продолжить и довести до суда. "На мой взгляд, было бы правильно вынести конкретное решение с конкретными сроками и виновными - только конкретной ответственностью можно заставить воздержаться от подобных провокаций руководства Украины в дальнейшем", - считает он.