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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Депутат Госдумы назвал передачу кораблей Киеву "уроком" дружбы и готовности к диалогу

Андрей Козенко подчеркнул, что Россия никогда не была заинтересована ни в украинских кораблях, ни в провокациях, устраиваемых Киевом в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Передача военных кораблей Украине - еще один сигнал украинскому руководству, что Россия не является врагом и всегда готова идти на контакт в поиске справедливых решений, сообщил в понедельник ТАСС депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

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В понедельник в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Для Киева передача кораблей должна послужить хорошим уроком, из которого новое руководство страны должно сделать как минимум два вывода. Первый - Россия не враг Украине и всегда готова идти на контакт в поиске справедливых решений. И второй - несмотря на всю доброжелательность России, идти на поводу у Вашингтона и быть пешкой в его провокациях Киеву не стоит", - сказал Козенко.

По его словам, Россия никогда не была заинтересована ни в украинских кораблях, ни в провокациях, устраиваемых Киевом в Черном море. В то же время, отметил депутат, расследование уголовного дела в отношении провокации в Керченском проливе необходимо продолжить и довести до суда. "На мой взгляд, было бы правильно вынести конкретное решение с конкретными сроками и виновными - только конкретной ответственностью можно заставить воздержаться от подобных провокаций руководства Украины в дальнейшем", - считает он.

' Анна Дмитриева/ТАСС/Ruptly'

 

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Речь идет о двух катерах и буксире
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