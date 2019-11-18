Замглавы МИД РФ: передача кораблей Украине не связана с "нормандским форматом"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что передача украинской стороне трех кораблей, задержанных Россией за провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, никак не связана с проведением предстоящего саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция).

"Никакой связи, увязки здесь нет. Когда украинская сторона согласилась с этой процедурой, которую мы еще обозначали в июне, мы тогда это и сделали. До этого они не соглашались", - сказал в понедельник Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит в "нормандском формате" ожидается 9 декабря в Париже.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В настоящее время эти корабли ("Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу") идут в направлении Одессы.