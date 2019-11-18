Медведев и Румас проведут 19 ноября заседание Совмина Союзного государства

"Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Будут, в частности, рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы", - уточнили там.

Актуальные для Минска вопросы

Белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом едет в Москву с надеждой согласовать оставшиеся спорные вопросы по наиболее чувствительным для белорусской стороны дорожным картам по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, программа которых, как планируется, будет представлена президентам двух стран к декабрю. В первую очередь это касается таких наиболее сложных в двусторонних отношениях тем, как нефть, газ и энергетика. Пока, как заявил вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Ляшенко, российские партнеры в переговорах по этим вопросам создают "некие окольные условия". Камнем преткновения в переговорах остается тема компенсации белорусской стороне потерь, вызванных налоговым маневром в нефтяной сфере. По оценкам Минска, потери для белорусской экономики от него в 2019 году могут составить около $400 млн.

Этим вопросом в двусторонних отношениях не исчерпывается нефтяная проблематика. Минск планирует в начале декабря представить РФ окончательную сумму ущерба, понесенного в результате поставок весной нынешнего года некачественной российской нефти. Еще одним сложным вопросом, который предстоит решить Минску и Москве, является цена на российский газ для Белоруссии в 2020 году. "Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры", - отметил на днях вице-премьер Ляшенко. При этом он уточнил, что российская сторона пока не отреагировала на такой посыл Минска.

В любом случае актуальные проблемы в энергетической сфере, будут накладываться на вопросы согласования дорожных карт по дальнейшему углублению интеграции. Как заявил ранее белорусский премьер Румас, белорусская делегация готова обсуждать эти вопросы "до самой ночи".

Сомнения Лукашенко

Актуальности тематики интеграции России и Белоруссии добавили слова белорусского президента Александра Лукашенко, который 17 ноября заявил журналистам, что ни один документ по интеграции им не будет утвержден и подписан, если будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества, к которым он отнес суверенитет и независимость государства. По его словам, если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию рынков для белорусских товаров, снятию барьеров и т. д., о подписании дорожных карт не может быть и речи.

Лукашенко также заявил, что "Беларусь не нахлебница и не хочет ею быть". Он привел в пример США, которые начали торговую войну с Китаем "из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов". При этом Лукашенко высказал мнение, что белорусам выстроили барьеры и не пускают на российский рынок по отдельным видам товаров. Однако он заверил, что Белоруссия с Россией воевать не будет, как Америка с Китаем. Он также отметил, что ненормально, когда, будучи в союзе с РФ, Минск "каждый год теряет, и условия ухудшаются".

При этом российская сторона хоть и обратила внимание на эмоциональные высказывания белорусского лидера, но продолжает исходить из того, что Союзное государство выгодно и России, и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой". Он добавил, что на слова Лукашенко в Кремле обратили внимание, но рассматривают их как гипотетические сомнения во взаимной выгоде от Союзного государства.