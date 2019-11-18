Госдума обсудит во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица. Инициатива призвана стать зеркальным ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

В законопроекте предлагается уточнить, что к иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, относятся и те, которые используют интернет "для распространения предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов", получая финансирование из-за рубежа.

Предусматривается возможность признания физических лиц иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента. Этот статус может быть присвоен тем, кто распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц публикации и получает денежные средства от иностранных источников или от российских юридических лиц, в свою очередь, финансируемых из-за рубежа.

Кроме того, гражданин или российское юридическое лицо могут получить статус "просто" иностранного агента (а не СМИ-иноагента), который в настоящее время применяется лишь в отношении НКО. Таковыми могут быть признаны те, кто публикует сообщения и материалы, созданные или распространенные иностранным СМИ-иноагентом или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, или участвует в создании указанных материалов и при этом получает в той или иной форме деньги из зарубежных источников. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.

Правила работы для СМИ-иноагентов в РФ

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иноагентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России.

Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Материалы и сообщения иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юридического лица, публикуемые на территории РФ, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. За нарушение порядка работы в РФ Роскомнадзор будет иметь право ограничивать доступ к таким информационным ресурсам.

Репост не считается

На прошлой неделе законопроект был рекомендован к принятию профильным думским комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи. Глава комитета Леонид Левин утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, может ли будущий закон коснуться сотрудников СМИ, уже признанных в РФ иностранными агентами. По его словам, "если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в реестре иноагентов] возможны".

Парламентарий отдельно пояснил, что репосты материалов СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами, поскольку обязательным условием для их включения в реестр является финансирование со стороны таких организаций. Он также заверил, что указанные законодательные меры не будут использоваться против оппонентов действующей власти. Депутат предупредил, что физические лица, признанные иностранными агентами, должны будут отчитываться перед Минюстом РФ о получении финансовых средств из-за рубежа.

При этом Левин высказал мнение, что Минюст РФ при принятии решений о признании гражданина иноагентом должен будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением им информации СМИ-иноагента.