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МИД России: территориальные претензии Эстонии мешают формированию позитивных отношений

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Риторика эстонского руководства, выражающаяся в территориальных претензиях к России, не способствует формированию позитивной повестки отношений двух стран. Об этом говорится в размещенном в среду на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления, - сказала она. - Подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки наших отношений, ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров".

Теги
ЭстонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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