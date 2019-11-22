{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД
Обновлено 

Путин: России важно точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом ДРСМД

Президент также отметил, что России необходимо укреплять свой военный потенциал

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу.

На эту тему
Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", - сказал он.

"Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире. В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совбеза 5 июля 2013 года. Так, были обновлены военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России, а также задачу по участию в обороне страны.

Президент особо отметил успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыход США и России из ДРСМД
Реклама на ТАСС
Путин 28 ноября в Бишкеке примет участие в Совете коллективной безопасности ОДКБ
В рамках мероприятия будет обсуждаться международная и региональная безопасность в зоне ответственности организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС