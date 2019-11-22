Путин: России важно точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом ДРСМД

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", - сказал он.

"Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире. В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что за последние годы было немало сделано для качественного укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало выполнение решений, принятых на заседании Совбеза 5 июля 2013 года. Так, были обновлены военная доктрина и ряд других документов стратегического планирования, которые конкретизировали направления совместной деятельности силовых ведомств по обеспечению безопасности России, а также задачу по участию в обороне страны.

Президент особо отметил успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации.