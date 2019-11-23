Медведев выступил против того, чтобы члены "Единой России" шли на выборы самовыдвиженцами

"Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну", - заявил Медведев, выступая на съезде "Единой России" и подводя итоги Единого дня голосования в сентябре, когда партию представляли самовыдвиженцы.

"8 сентября прошел Единый день голосования. За более чем 47 тыс. мандатов различного уровня боролись все партии и, конечно, самовьщвиженцы. Но почти 77% из них получили кандидаты от "Единой России". Это свидетельствует об очень масштабной поддержке партии в стране, кто бы что ни говорил", - констатировал Медведев.

Однако, по его оценке, "результаты есть разные". "По поводу самовыдвиженцев. Участвуя в выборах как самовьщвиженцы, некоторые члены "Единой России" скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Там, где кандидаты не скрывали партийную принадлежность, результат оказался выше", - пояснил Медведев. Он также напомнил, что партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах и "все они одержали уверенную победу, то же произошло и на выборах других уровней".