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XIX съезд "Единой России"

Медведев: "Единая Россия" осознает свою ответственность за историческую судьбу страны

Премьер-министр отметил, что "лидерам многое дано", но и спрашивают с них больше

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" доказала свою эффективность как правящая политическая сила и осознает свою ответственность за развитие страны. Об этом заявил в субботу председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда единороссов.

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По его словам, "Единая Россия" уже давно "доказала свою эффективность как политическая сила" и стала правящей партией, в основе которой - приоритеты, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным.

"У "Единой России" - повышенная ответственность,<> ответственность за историческую судьбу России", - продолжил Медведев, отметив, что "лидерам многое дано", но и спрашивают с них больше. "Единая Россия" осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства - в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране, разъяснить конечно, их людям, а когда идешь на выборы - убеждать избирателей в том, что эти решения были выбраны правильно", - сказал премьер.

Медведев заключил, что уверенность гражданам России в правильности этих решений "должна дать в конечном счете сама жизнь" в стране.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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