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XIX съезд "Единой России"
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Медведев предупредил единороссов о жесткой реакции на нарушение этических норм

Премьер-министр сообщил, что за время работы в комиссию "Единой России" по этике поступило более 150 обращений граждан, на все из них должна последовать "адекватная реакция"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 150 обращений граждан поступило за время работы в комиссию "Единой России" по этике, на все из них должна последовать "адекватная реакция". Об этом сообщил в субботу председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании 19-го съезда единороссов.

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"За истекшие месяцы года поступило [в комиссию] более 150 обращений от людей", - проинформировал он. "Надеюсь, на каждое из них будет адекватная реакция, ни одно не должно остаться без внимания", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии заверил, что любой человек, который "столкнулся с действиями тех членов "Единой России", которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью, неуважением со стороны отдельных представителей партии, может обратиться в комиссию по этике, которая начала свою работу, в том числе и в удаленном режиме". Он напомнил, что на партийном сайте "есть вкладка, через которую можно сразу отправить свое обращение в комиссию по этике".

Медведев предупредил, что "Единая Россия" и дальше будет "следить за тем, как ведут себя члены партии". "Реакция на нарушения этических норм будет жесткой и незамедлительной, вплоть до исключения из партии", - заверил председатель единороссов.

Он также напомнил, что в партии будет создан правозащитный центр, связаться с которым можно будет через общественные партийные приемные, которые действуют во всех регионах. "В перспективе могут появиться и межрегиональные представительства", - не исключил Медведев. Он поставил задачу "наладить эту работу, защищая основные, фундаментальные права граждан".

Этическая комиссия "Единой России"

Решение о создании федеральной партийной комиссии по этике 8 декабря 2018 года принял 18-й съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии вошли 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению.

Первое кадровое решение по итогам рассмотрения комиссией по этике было принято "Единой Россией" в феврале. Тогда президиум генсовета партии исключил из рядов единороссов депутата городской думы Астрахани Владимира Сухарева за дебош.

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