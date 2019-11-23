Медведев призвал МГЕР активнее участвовать в образовательных программах единороссов

"У нас очень перспективный кадровый резерв. "Молодая гвардия" действительно продвигает много новых проектов - это волонтерство, благотворительность, защита окружающей среды", - сказал Медведев на пленарном заседании съезда единороссов в субботу.

По его словам, необходимо развивать молодежную организацию партии. "Она должна реформироваться в такой проектный офис, в котором реализуются все направления, которые интересны молодежи... Это не всегда политика, это и творчество, и предпринимательство", - уточнил председатель единороссов.

Он добавил, что партия должна предложить представителям МГЕР "активнее участвовать в образовательных программах". "В этом году начала работу Высшая партийная школа. Уверен, она будет интересна для тех, кто свое будущее связывает с политикой", - заключил Медведев.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.