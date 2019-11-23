Каждую из шести рабочих групп генсовета единороссов возглавят два сопредседателя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Два сопредседателя будут координировать деятельность каждой из шести рабочих групп генерального совета партии "Единая Россия". Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на XIX съезде единороссов, который проходит в Москве в субботу.

"Рабочие группы будут формировать из членов генсовета, чтобы каждый член генсовета нес персональную ответственность. В этих группах будет по два сопредседателя: первый от экспертного сообщества, второй будет представлять нашу партию", - сказал Турчак.

На съезде выступили сопредседатели всех рабочих групп: по кадровой политике, реализации нацпроектов, по поддержке гражданского общества, молодежных инициатив, повышению удобства взаимодействия с партией. Еще одной рабочей группой станет правозащитный центр.

Помощь людям

Сопредседателем правозащитного центра стал депутат Госдумы Михаил Старшинов. "Правозащита является крайне важной задачей, востребованной в обществе. Партия всегда занималась этим направлением. Нужно, чтобы люди со своими проблемами не оставались один на один, чтобы приходили со своими проблемами в приемные, к депутатам", - сказал Старшинов.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы по кадровой политике, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов обратил внимание на необходимость развития системы подготовки партийных кадров. По его словам, необходимо использовать для обучения цифровые технологии и делать акцент на подготовку молодежи.

Сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества стала руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов "Квартал Луи", глава фонда "Благовест" Мария Львова-Белова. "Было бы здорово, если бы партия занялась поддержкой и выращиванием лидеров НКО. Работа в гражданском обществе должна стать достойной профессией", - сказала она.

Сопредседателем рабочей группы по поддержке молодежных инициатив стала руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. "Наша рабочая группа будет проводником интересов молодежи", - сказала она, уточнив, что представители молодого поколения обладают нестандартным взглядом на решение проблем.

19-й съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.