Путин считает важным обеспечить консолидацию вокруг долгосрочной стратегии развития России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Предстоящие в РФ в ближайшие годы выборы имеют огромное значение для преемственности национального развития, вокруг которого нужно обеспечить общенациональную консолидацию. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда партии "Единая Россия", где обсуждается участие единороссов в ближайших избирательных кампаниях, в том числе - в выборах в Госдуму 2021 года.

"Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, уже достигнуто - а сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед, это важнейшая задача и весь смысл работы партии", - сказал Путин.

По его словам, главной оценкой и ориентиром для единороссов должно быть мнение людей о текущей ситуации и о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Нужно понимать, насколько перемены отвечают общественным ожиданиям, требуется ли что-то скорректировать, отметил президент. "Именно так - включенной, живой работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, тем более от такой мощной и массовой как "Единая Россия". И она должна быть для них близким, отзывчивым помощником, не позволять скрывать, заметать под ковер какие-либо недостатки", - заключил глава государства.