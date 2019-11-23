В посольство РФ не поступало уведомлений о задержании в Каталонии россиянина

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде не получало уведомлений от компетентных органов Испании в связи с возможным задержанием в Каталонии гражданина РФ. Об этом российское диппредставительство сообщило в субботу в Twitter.

"В связи с появлением в местной прессе сообщений о задержании 4 октября в провинция Жирона россиянина хотели бы сообщить, что ни в посольство, ни в генконсульство соответствующих уведомлений со стороны компетентных органов Испании в установленном порядке не поступало", - отметили в дипмиссии.

В субботу газета El Mundo выступила с утверждением, что 4 октября в Ла-Жункере (провинция Жирона) были задержаны два человека - россиянин и украинец. В ходе обыска в их машине стражи порядка якобы обнаружили гранату M-75. По версии издания, Национальная судебная коллегия Испании может расследовать роль этих людей в каталонском кризисе.

В четверг газета El Pais утверждала, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении России.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, комментируя данные утверждения El Pais, ранее заявил, что "не имеет ни малейшего представления" о таких сведениях. Как передавало агентство Europa Press, и.о. министра отметил, что не знает, является ли автор статьи так хорошо информирован, либо речь идет о "плоде его воображения".