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XIX съезд "Единой России"

Медведев: рабочие группы генсовета единороссов будут способствовать эффективности партии

Деятельность групп будет охватывать "все направления партийной работы", считает премьер-министр

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Создание в генсовете "Единой России" шести рабочих групп по основным направлениям деятельности партии повысит эффективность ее работы и будет способствовать развитию новых идей. Об этом заявил в субботу председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума генсовета единороссов, который прошел в рамках 19-го съезда партии.

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Президиум генсовета утвердил положение о рабочих группах и их перечень - по кадровой политике, реализации нацпроектов, правозащитный центр, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией.

"Руководство рабочими группами осуществляется двумя сопредседателями, они имеют равные права, но один из них - член генсовета с правом решающего голоса внутри генсовета, а другой представляет экспертное сообщество", - пояснил Медведев.

По его словам, деятельность групп будет охватывать "все направления партийной работы". "Убежден, что эта форма работы - создание рабочих групп генсовета - добавит нам эффективности, внутрипартийного хорошего дискуссионного уровня, хорошей экспертизы, будет способствовать развитию новых идей", - подчеркнул председатель" Единой России".

Ранее сопредседатели всех рабочих групп выступили на съезде и представили концепцию и видение их работы.

Съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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