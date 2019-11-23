Рост доходов граждан и выборы в Госдуму. О чем говорил Медведев на съезде "Единой России"

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на XIX съезде партии, посвященном обсуждению электоральных вопросов. Помимо подготовки к грядущим выборам в Госдуму 2021 года и разработки новой партийной программы, Медведев затронул такие темы, как рост доходов граждан и условия жизни в селах.

Основные высказывания главы кабмина — в материале ТАСС.

О выборах

"В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании Партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей ".

". В качестве одной из главных задач премьер назвал необходимость " сделать партию неуязвимой для политических оппонентов ".

". "Мы действительно вступаем в очень важный период. В 2020 году пройдет Единый день голосования - последняя масштабная избирательная кампания перед выборами в Государственную думу. Наша цель , как и прежде, - выиграть . Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что "важна не победа, а участие". Мы должны быть настроены только на победу".

, как и прежде, - . Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что "важна не победа, а участие". Мы должны быть настроены только на победу". "Мы должны понимать, что часто стратегия наших оппонентов строится не на проработанных программах - они им зачастую не нужны, - а на агрессивных атаках на "Единую Россию" , как это уже было, используются самые разные технологии, подчас грязные... Мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок тоже быть не должны. Надо уметь отвечать, уметь бороться ".

не на проработанных программах - они им зачастую не нужны, - а , как это уже было, используются самые разные технологии, подчас грязные... Мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок тоже быть не должны. ". Медведев посоветовал единороссам " расширять круг сторонников , привлекать в партию тех, кто хочет помочь своей стране, представителей гражданского общества, некоммерческих организаций".

, привлекать в партию тех, кто хочет помочь своей стране, представителей гражданского общества, некоммерческих организаций". Медведев выступил против того, чтобы члены "Единой России" шли на выборы самовыдвиженцами: "Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии".

Об участии избирателей и работе партии

Медведев сообщил, что "Единая Россия" при разработке новой партийной программы будет опираться на предложения избирателей , которые будут собираться через опросы и соцсети.

будет опираться на , которые будут собираться через опросы и соцсети. "Жизнь в стране меняется. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы".

Медведев намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы: "В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать такую работу по подготовке изменений в программу, новой программы, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично . Возглавлю программную комиссию партии".

. Возглавлю программную комиссию партии". Медведев предупредил, что "Единая Россия" и дальше будет "следить за тем, как ведут себя члены партии". " Реакция на нарушения этических норм будет жесткой и незамедлительной, вплоть до исключения из партии".

и незамедлительной, вплоть до исключения из партии". Медведев предложил объединить партийные проекты по пяти главным направлениям - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды.

- здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. "Написать хорошую программу - мало. Партия должна быть готова ее выполнить, а для этого - мобилизовать наш актив. Всю нашу мощную структуру - от первичек до руководящего звена".

Премьер отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам "Единой России" на ближайшее будущее. "Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство - именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации".

Российской Федерации". Председатель "Единой России" отметил, что проект решения XIX съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов. "Для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам".

Нацпроекты и рост доходов граждан