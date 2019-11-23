Рост доходов граждан и выборы в Госдуму. О чем говорил Медведев на съезде "Единой России"

Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на XIX съезде партии, посвященном обсуждению электоральных вопросов. Помимо подготовки к грядущим выборам в Госдуму 2021 года и разработки новой партийной программы, Медведев затронул такие темы, как рост доходов граждан и условия жизни в селах.
Основные высказывания главы кабмина — в материале ТАСС.
О выборах
- "В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании Партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей".
- В качестве одной из главных задач премьер назвал необходимость "сделать партию неуязвимой для политических оппонентов".
- "Мы действительно вступаем в очень важный период. В 2020 году пройдет Единый день голосования - последняя масштабная избирательная кампания перед выборами в Государственную думу. Наша цель, как и прежде, - выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что "важна не победа, а участие". Мы должны быть настроены только на победу".
- "Мы должны понимать, что часто стратегия наших оппонентов строится не на проработанных программах - они им зачастую не нужны, - а на агрессивных атаках на "Единую Россию", как это уже было, используются самые разные технологии, подчас грязные... Мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок тоже быть не должны. Надо уметь отвечать, уметь бороться".
- Медведев посоветовал единороссам "расширять круг сторонников, привлекать в партию тех, кто хочет помочь своей стране, представителей гражданского общества, некоммерческих организаций".
- Медведев выступил против того, чтобы члены "Единой России" шли на выборы самовыдвиженцами: "Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии".
Об участии избирателей и работе партии
- Медведев сообщил, что "Единая Россия" при разработке новой партийной программы будет опираться на предложения избирателей, которые будут собираться через опросы и соцсети.
- "Жизнь в стране меняется. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы".
- Медведев намерен лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы: "В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать такую работу по подготовке изменений в программу, новой программы, а на федеральном уровне этим буду руководить я лично. Возглавлю программную комиссию партии".
- Медведев предупредил, что "Единая Россия" и дальше будет "следить за тем, как ведут себя члены партии". "Реакция на нарушения этических норм будет жесткой и незамедлительной, вплоть до исключения из партии".
- Медведев предложил объединить партийные проекты по пяти главным направлениям - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды.
- "Написать хорошую программу - мало. Партия должна быть готова ее выполнить, а для этого - мобилизовать наш актив. Всю нашу мощную структуру - от первичек до руководящего звена".
- Премьер отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам "Единой России" на ближайшее будущее. "Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство - именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации".
- Председатель "Единой России" отметил, что проект решения XIX съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов. "Для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам".
Нацпроекты и рост доходов граждан
- "Единой России" следует более активно подключиться к реализации национальных проектов".
- "Нужно, чтобы результаты нацпроектов были ощутимы не в целом по стране, это, действительно, исключительно важно. В каждом конкретном городе, в каждом небольшом населенном пункте, на селе, на каждой конкретной улице и в каждом доме".
- Медведев отметил, что для этого была создана платформа "Национальные проекты глазами людей". Он проинформировал, что сервис уже работает в некоторых регионах, а теперь его необходимо распространить в масштабах всей страны.
- Глава кабмина назвал одной из важнейших задач обеспечение роста доходов людей. "Было обеспечено повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума".
- "Нужно продолжить эту работу (освобождение от НДФЛ компенсационных выплат - прим. ТАСС), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ".
- "...ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже, если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет. Не имеет никакого значения, когда он принимался, отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском".
- "Условия жизни [на селе] пока сильно отличаются от городских. Мы этот дисбаланс стараемся выравнивать".
- Медведев напомнил об инициированной партией программе "Земский учитель", в которой с 2020 года смогут принять участие более 4 тыс. учителей, которые переедут на работу в села и малые города. Регионы предоставят им единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке - вдвое больше.
- "В рамках проекта "Здоровое будущее" "Единая Россия" предложила строить ФАПы [Фельдшерско-акушерский пункт]. В результате за прошлый и этот год открылось и планируется открыть в ближайшее время более 700 ФАПов в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек".
- "Развитая сеть медицинских организаций - важное условие достижения такой масштабной цели, как увеличение продолжительности жизни в нашей стране".
- Премьер добавил, что партия продолжает заботиться о тех, кому нужно особое внимание государства, - пенсионерах и инвалидах. По его словам, в рамках проекта "Старшее поколение" около полумиллиона человек стали участниками программы "Социальный туризм". Такие программы действовали в 80 регионах. "Также "Единая Россия" добилась законодательного закрепления общего правила о бесплатной парковке для людей с ограничениями по здоровью".