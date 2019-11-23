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XIX съезд "Единой России"

Эксперт: россияне ждут, что единороссы будут активно защищать их интересы

Инициатива о создании правозащитного центра ориентирована на актуальные запросы людей, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне ждут, что "Единая Россия" будет активно защищать их интересы, этим в том числе обусловлена важность инициативы партии о создании правозащитного центра, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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Президиум генсовета единороссов, который прошел в субботу в рамках 19-го съезда партии, утвердил положение о рабочих группах и их перечень - по кадровой политике, реализации нацпроектов, правозащитный центр, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по повышению удобства взаимодействия с партией.

"Если выделить магистральную линию, понятно, что "Единая Россия" находится в достаточно сложной ситуации, на что указывает и президент [Владимир Путин], и [премьер-министр РФ Дмитрий] Медведев. Никаких оснований для того, чтобы расслабляться, почивать на лаврах и делать вид, что все прекрасно, у "Единой России" нет, ситуация достаточно сложная, есть вызовы. Это связано и с общей критичностью по отношению к власти в обществе и с новой требовательностью людей, поэтому так важна эта инициатива о создании правозащитного центра, люди ждут, что партия будет активно защищать интересы рядовых граждан", - пояснила Федорова ТАСС.

По ее мнению, в России есть "традиционная связка", что правозащитной деятельностью в стране занимаются оппозиционно настроенные организации. Она добавила, что инициатива о создании правозащитного центра ориентирована на актуальные запросы людей. С ней согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в настоящее время у россиян есть серьезный запрос на защиту их интересов.

"Серьезным запросом общественности является запрос на защитников, на защиту интересов. Люди приходят с разными вопросами: мне отказали в приеме туда-то, мне не заплатили за последний месяц работы и так далее. Отдавая вопросы правозащиты в руки исключительно людям, которым не нравится режим, мы фактически отказываемся от целого направления в политической работе, это неправильно и ошибочно", - сказал Данилин ТАСС.

Съезд "Единой России" проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияXIX съезд "Единой России"
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