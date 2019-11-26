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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Постпред РФ предложил перенести из Нью-Йорка в Вену или Женеву Конференцию по ДВЗЯИ

На сентябрьскую конференцию на полях ГА ООН члены российской делегации не смогли попасть из-за проблем с визами

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает перенести Конференцию по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

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В сентябре на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла 11-я Конференция по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. При этом члены российской делегации не смогли попасть на сессию Генассамблеи ООН из-за невыдачи виз со стороны США.

Ульянов напомнил о неприемлемой ситуации с визами, которая сложилась в ходе той конференции. "Наша делегация практически в полном составе не получила визы, хотя все процедуры с ее стороны были cоблюдены. Рассматриваем это как сознательные действия Вашингтона, направленные на препятствование нормальной работе форума. Чтобы в будущем не ставить данное мероприятие в зависимость от государства, не заинтересованного во вступлении в силу ДВЗЯИ, считаем необходимым перенести Конференцию по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ из Нью-Йорка на более гостеприимные площадки - в Вену или Женеву", - сказал Ульянов.

По его словам, в нынешней тупиковой ситуации вокруг ДВЗЯИ возрастает значение совместной работы по содействию вступлению в силу этого договора, которая была бы способна качественно изменить положение дел в этой области. Россия удовлетворена результатами прошедшей в сентябре конференции и принятием на ней заключительной декларации, добавил Ульянов. "Рассчитываем, что при сохранении нынешнего положения дел в будущем мы дадим более четкую негативную оценку решению США не ратифицировать ДВЗЯИ", - заключил постпред РФ.

Про ДВЗЯИ

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ стран. Основной задачей этой комиссии является проведение необходимых мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. Поскольку ДВЗЯИ еще не вступил в силу, организация называется Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. В настоящий момент соглашение подписано 183 странами, в том числе Россией, однако до сих пор не вступило в силу, поскольку его не ратифицировали США и некоторые другие страны.

Теги
РоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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