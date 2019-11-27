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Рябков обвинил США в форсированном создании запрещенных ДРСМД систем

Соединенные Штаты, по словам замглавы МИД РФ, не готовы и к предметной дискуссии по другому договору - СНВ-3

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. США в настоящее время форсированными темпами создают и готовятся к развертыванию ракетных систем, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ма Чжаосюем по итогам консультаций по вопросам стратегической стабильности.

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"У нас состоялся очень детальный разбор ситуации, которая сложилась после одностороннего выхода США из Договора о РСМД и в связи с последующими действиями этой страны, которая форсированными темпами ведет создание соответствующих систем, ранее запрещенных договором, и фактически взяла курс на их развертывание в регионах, имеющих существенное значение для обеспечения безопасности наших стран", - указал он.

О ДСНВ

По словам Рябкова, вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) уже приобретает определенную срочность, однако США пока не готовы включиться в предметную дискуссию.

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"К сожалению, американская сторона не готова включиться в предметную дискуссию по этому вопросу. Время уходит. На общей обстановке в Вашингтоне, как мы понимаем, в возрастающей мере сказываются обстоятельства, связанные с предвыборной кампанией", - указал он.

"Продление договора у нас - это прохождение процедур законодательного характера, тоже требующих времени. Нельзя это сбрасывать со счетов, поэтому вопрос приобретает определенную срочность", - подчеркнул замминистра.

О СВПД

Мировое сообщество из-за действий США приближается к моменту, когда разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может стать неизбежным, также заявил Рябков.

"Мы приближаемся к моменту, когда развитие (ситуации - прим. ТАСС) может приобрести просто необратимый характер, и соглашение может просто рухнуть, разрушиться. Понятно, что США ровно к этому и ведут, но мы здесь антагонисты в подходах с Вашингтоном, как и по целому ряду других вопросов. Будем об этом говорить открыто", - указал он.

Теги
СШАИранРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей АлексеевичВыход США и России из ДРСМД
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