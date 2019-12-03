Кремль не комментирует претензии Голландии по выехавшему из РФ подозреваемому в деле MH17

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует претензии голландской прокуратуры к РФ относительно одного из подозреваемых по делу MH17, которому Москва якобы позволила выехать за границу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю", - отметил он.

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17. Ранее ведомство также направляло РФ просьбу о предварительном аресте этого человека, который может быть причастен к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. По данным прокуратуры, Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу, хотя должна была сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана так называемая Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Все предложения России по оказанию помощи в расследовании ССГ были отвергнуты.

В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым назван гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.