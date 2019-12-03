В МИД РФ назвали симуляцией жалобы обвиняемого в шпионаже Уилана на здоровье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Здоровью обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ничего не угрожает, его жалобы ни разу не подтвердились. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Жалобы Уилана на условия содержания и действия следователей ни разу не подтвердились, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Квалифицированную лечебную помощь обвиняемый получает не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений. Так, в сентябре для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний. Для устранения небольшого недомогания предложено провести операцию, от которой он, однако, сам отказался, решив ограничиться медикаментозным лечением".

"Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки", - добавили в министерстве.

В МИД РФ назвали утверждения официального Вашингтона и западных СМИ о том, что Уилан находится в заключении, не будучи виновным, а также что он якобы не получает необходимую помощь, массированной кампанией дезинформации, направленной на очернение образа России. "Как мы неоднократно сообщали, в нашу страну Уилан въехал по паспорту гражданина США с туристической визой. Он был задержан в Москве 29 декабря 2018 года с поличным при осуществлении разведывательной операции, - напомнили во внешнеполитическом ведомстве. - Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован".

В министерстве также указали, что следствие в отношении Уилана завершено, обвинение в окончательной редакции предъявлено еще 30 августа, а с 4 сентября он знакомится с материалами уголовного дела. "Однако, похоже, не очень торопится, сознательно затягивает чтение, хотя сроки начала суда, на котором будут представлены доказательства его вины, зависят именно от завершения этого процесса", - отметили в МИД РФ.

"Представители посольства США в России, а также дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, чьими паспортами также предусмотрительно обзавелся Уилан, регулярно - фактически еженедельно - получают к нему доступ, - продолжили в министерстве. - Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе - не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы".