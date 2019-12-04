Слуцкий сравнил высылку сотрудников дипмиссии РФ в ФРГ с кампанией вокруг дела Скрипалей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решение властей Германии объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине - недружественный шаг, сравнимый с развязанной Великобританией кампанией вокруг так называемого дела Скрипалей. Такое мнение журналистам в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений якобы в причастности России к убийству гражданина Грузии - явно недружественный шаг. Это сродни кампании "хайли лайкли" по делу об отравлении Скрипалей, развязанной в 2018 году в Великобритании", - сказал Слуцкий.

Депутат заметил, что расследование еще не закончено, "никаких доказательств не предъявлено, тем не менее все надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны". "Иначе как очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя", - констатировал он. "В любом случае уверен, что российская сторона отреагирует адекватно в соответствии с существующей дипломатической практикой", - резюмировал Слуцкий.

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Убийство 40-летнего гражданина Грузии было совершено 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином.

Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников российского посольства из Германии, заявили ТАСС в среду в МИД РФ. Там рассматривают заявления германской стороны "как безосновательные и недружественные".

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла это, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. После этого ряд стран, в том числе Великобритания и США, сообщили о высылке дипломатов из РФ, Москва ответила аналогичными мерами.