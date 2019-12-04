Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что он не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, очень важное и знаковое, оно будет способствовать разрушению мифов о полуострове, считает глава региона Сергей Аксенов.

Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера Самые впечатляющие цифры и факты о полуострове

Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он отметил, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму". Интервью президента Казахстана опубликовано на сайте издания в среду.

"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", - написал в среду Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что Казахстан наряду с Украиной и Белоруссией входит в число лидеров по количеству иностранных туристов, посетивших полуостров. "Надеюсь, что сотрудничество Крыма с этой страной будет развиваться в рамках стратегического партнерства наших государств", - добавил Аксенов.